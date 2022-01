Bourse de Bruxelles - Le BEL 20 poursuit prudemment sa progression

Vers 11h00, il était en hausse de 0,2% à 4.345 points avec 13 de ses éléments dans le vert, Ageas (47,23) en tête avec un mieux de 1,8%. KBC (76,98) gagnait également 0,7% tandis que AB InBev (55,64) reperdait 0,3%. arGEN-X (307,90) et Galapagos (48,18) regagnaient 0,1% et 1,8% alors que Solvay (103,55) et UCB (98,32) étaient négatives de 0,1% et 0,8%. Aperam (49,30) et Melexis (105,60) valaient 1,4% et 1,5% de plus que lundi, Ackermans (171,40) s'appréciant de 1,2% alors que Umicore (35,49) cédait 0,5%. Proximus (17,33) et Telenet (32,64) gagnaient 0,1% et 0,9%, Bpost (7,84) gagnant par ailleurs 0,6%.

Recticel (18,48) et Tessenderlo (35,20) progressaient de 2,4% et 1,3%, Bekaert (41,98) et D'Ieteren (173,50) de 2% et 0,7%, Kinepolis (56,80) et Barco (19,72) de 1,7% et 1,6%. Celyad (3,52) était enfin positive de 2,9%, des gains de plus de 2% étant encore relevés en Bone Therapeutics (0,67), Acacia Pharma (1,38), Hyloris (18,15) et Advicenne (9,42).