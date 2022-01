La Rosière: construire durable à la montagne

Le Club Med vient d’inaugurer un nouveau village à La Rosière. Il a obtenu la certification environnementale Breeam. Quarante-trois suites seront construites d’ici fin 2023 et proposées à la vente. Une formule qui a de nombreux adeptes.

Située à une vingtaine de kilomètres du village de La Thuile, dans le Val d’Aoste, que l’on rejoint en franchissant le col du Petit-Saint-Bernard, La Rosière est sans aucun doute la plus italienne des stations de sports d’hiver françaises. Le forfait de ski couvre l’« Espace San Bernardo » et les dépliants touristiques rappellent qu’il est possible de skier en France tout en dégustant un vrai cappuccino…

C’est ici que le Club Med vient d’inaugurer son nouveau vaisseau touristique classé 4 tridents. Une inauguration reportée d’un an en raison de la pandémie, même s’il faut signaler que le resort a été ouvert cet été, en guise de répétition générale.