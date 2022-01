«L’immobilier est avant tout un métier de contact»

Arnaud Smeets succède à Alexander van Ravels.

Vous étiez déjà actif dans le département Capital Markets ?

J’ai travaillé pendant quatre ans et demi dans le département Corporate M&A du cabinet d’avocats Liedekerke-Wolters-Waelbroeck-Kirkpatrick. Puis, en 2016, j’ai été recruté chez CBRE Belux par Maxime Kumpen, qui avait à peu près suivi un parcours similaire. Je voulais me lancer dans les Capital Markets qui représentaient pour moi une combinaison entre mon activité d’avocat spécialisé en fusion et acquisition et l’immobilier considéré d’un point de vue plus financier et commercial. Avec le départ d’Alexander van Ravels chez Baltisse, on m’a demandé de reprendre la fonction.