P.2RB, «Rayons Gamma»

Naïve-Believe.

Dès le départ, cette voix nous fait penser à Barbara mais cette chanson française fièrement défendue dans des textes très personnels est secouée par une Brigitte Fontaine 2.0. Pauline est de son temps, tant le rap que l’électro alimentent son univers sonore grâce à la production actuelle de Tristan Salvati. Clarinette, piano et synthés se marient pour le meilleur d’une musique riche et variée. P.2RB est vraiment une nouvelle voix originale de la pop contemporaine, entre mélancolies et confessions intimes, entre « Ma meilleure vie » et « Vie de chienne »…