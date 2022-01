P.R2B, le visage non genré de Pauline

C’est de son appartement parisien que Pauline, Berrichonne de 31 ans, répond, via Zoom, à nos questions.

Ce premier album, paru en octobre en France, a été très bien accueilli par l’ensemble de la presse. Soulagée ?

C’est toujours quelque chose car c’est beaucoup de travail, beaucoup de temps à le faire ce disque. J’ai essayé d’être au plus sincère, au plus moi possible. Donc évidemment ça fait très plaisir quand on a autant de retours positifs, et surtout de voir que les gens ont compris ce que j’ai mis dans l’album, la musicalité, le texte… Ça m’émeut beaucoup.