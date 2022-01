«Congo Hold-up», clap, deuxième édition…

Après l’enquête « Congo Hold-up », menée entre autres par Mediapart et Le Soir, et portant principalement sur les détournements massifs s’étant produits sous l’« ère Kabila » le politologue Jean-Claude Mputu, porte-parole de l’association « le Congo n’est pas à vendre » se demande si la formule ne devrait pas être réactualisée et se focaliser sur les dérives du pouvoir actuel, un avis partagé par le lanceur d’alerte Jean-Jacques Lumumba, qui avait été à l’origine de la fuite de documents initiale.