Son Top 3 des coéquipiers et les clubs dont il rêve: les autres confidences de Lukaku dans son interview polémique

Le Diable rouge y évoque très longuement les raisons de son départ de l’Inter. Au terme de sa première année milanaise, Lukaku avait refusé une offre de Manchester City. « Je ne pouvais quitter l’Inter après juste une année. Je voulais d’abord réaliser quelque chose de beau avec ce club. L’Inter a sauvé ma carrière, alors que je ne me sentais pas bien à Manchester United », confie l’attaquant.

Romelu Lukaku a fait les gros titres de la presse sportive ces derniers jours, surtout en Angleterre, suite à son interview vérité pour Sky Sports Italia. Il se disait « pas heureux » de sa situation à Chelsea, notamment en raison du système de jeu choisi par Thomas Tuchel. Il a également clamé tout son amour pour l’Inter, regrettant la façon dont il avait quitté le club l’été dernier et s’excusant auprès des supporters milanais, qu’ils espèrent retrouver à l’avenir. Mais ces propos ne sont finalement qu’une toute petite partie de cet entretien accordé au journaliste Matteo Barzaghi.

C’est donc après une deuxième saison, ponctuée par un titre de champion d’Italie, que les choses ont changé. Le Belge souhaitait une prolongation de contrat, mais « il ne sait rien passé ». Il a alors envisagé d’autres options. « Dans mon esprit, il y a trois clubs au sommet : le Real Madrid, Barcelone et le Bayern Munich. Tous les joueurs rêvent de jouer pour eux, c’est la vérité. Je pensais qu’après l’Inter, j’irais dans l’un de ces clubs. Ça ne s’est pas fait et le seul autre club où je m’imaginais, c’était Chelsea. » L’offre des Blues est arrivée, l’Inter ne proposait pas de nouveau contrat : Lukaku a donc décidé de rejoindre Chelsea, ce club qu’il admire depuis son enfance et où son premier passage a été frustrant.