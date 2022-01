Des chercheurs travaillent sur un «vaccin de rêve» qui devrait protéger à vie contre le coronavirus

Une seule injection qui permettrait d’être protégé à vie du coronavirus. C’est le défi que s’est lancé une équipe de chercheurs à Tokyo. Il faudra cependant un certain temps avant que ce « vaccin de rêve » ne soit disponible.

Une immunité à vie

Dans une interview accordée au Japan Times, relayée par Het Laatste Nieuws, Michinori Kohara affirme que, contrairement aux vaccins Pfizer/BioNtech et Moderna, ce nouveau vaccin devrait offrir une protection plus longue. De même que les puissants anticorps devraient être présents dans l’organisme à partir d’une semaine après la vaccination. « J’ai travaillé avec différentes technologies vaccinales, mais le vaccin basé sur le virus de la vaccine est le plus puissant de tous, avec peu d’effets secondaires », a déclaré le chercheur au Japan Times. « Cela peut fournir une immunité à vie. Aucun autre vaccin ne donne de tels résultats. »

Un obstacle majeur

La société pharmaceutique japonaise Nobelpharma Co. prévoit d’organiser les premiers essais cliniques au cours du premier semestre de l’année prochaine.

Pour l’heure, le plus gros obstacle est l’argent puisque Nobelpharma ne peut pas payer le test clinique final lui-même. Kohara demande donc au gouvernement japonais de fournir des subventions si l’efficacité du « vaccin de rêve » est prouvée. Si c’est le cas, la phase finale des essais pourra être lancée immédiatement.