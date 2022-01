Vincent Mannaert réagit au départ de Philippe Clement du FC Bruges: «Ce n’était pas le moment idéal»

Au lendemain de l’officialisation de l’arrivée d’Alfred Schreuder, pour remplacer Philippe Clement à la tête du Club de Bruges, Vincent Mannaert est sorti du silence à l’occasion d’une interview accordée à nos confrères d’Het Laatste Nieuws.

Et le manager du club brugeois a refusé d’admettre que le départ de Clement survenait au meilleur moment possible. « Ce n’était pas le moment idéal pour faire ses adieux. Nous voulions continuer avec Philippe au moins jusqu’à la fin de la saison. Mais il a fait un choix, et nous avons fait de même maintenant », a-t-il déclaré.