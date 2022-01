Marc Johnson, «Overpass»

Le contrebassiste américain Marc Johnson a joué longtemps en trio avec Bill Evans. Et il reprend ici en solo le Nardis de Miles Davis, le Freedom Jazz Dance d’Eddie Harris, le Love Theme from Spartacus d’Alex North, qu’Evans jouait toujours sur scène. Il y ajoute cinq compositions, dont And Strike Each Tuneful String, inspiré de la musique burundaise et où il montre toute sa dextérité. Dans l’ensemble, c’est cependant un album cool, méditatif, profond, que l’on écoute avec une attention soutenue.

