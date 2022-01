Markus Burger, «The Vienna Sessions»

Markus Burger est un pianiste, compositeur et chef d’orchestre allemand vivant à Los Angeles. En août 2019, il est à Vienne. Pendant deux jours, il joue du Bösendorfer Grand Piano dans le grand hall de la marque. « J’ai aimé explorer le son du piano », dit-il. Il découvre l’instrument, il improvise, il compose. Seul. Résultat : seize morceaux de 1 minute 6 à 6 minutes 53. Miniatures inventives et prenantes, petites ballades, berceuses et romances. C’est tendre, sensible et beau.

Challenge Records