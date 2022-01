Eberhard Weber, «Once upon a time»

Le bassiste allemand aura 82 ans le 22 janvier. Suite à un accident vasculaire cérébral, il est incapable de jouer depuis 2007. Mais le souvenir de son formidable jeu s’ancre grâce au disque, avec Ralph Towner, Pat Metheny, Kate Bush, Jan Garbarek. Et particulièrement grâce à celui-ci, enregistré live au Théâtre des Halles d’Avignon en août 1994. Weber y joue en solo de sa contrebasse électrique au timbre précis et offre un concert aux mélodies précises et aux harmonies diversifiées et délicates.