Dakar: Carlos Sainz remporte la 3e étape, mauvaise affaire pour Sébastien Loeb et Fabian Lurquin

L’Espagnol Carlos Sainz (Audi) a remporté la troisième étape du Dakar 2022 dans la catégorie auto autour d’Al Qaysumah mardi en Arabie saoudite. Fabian Lurquin, co-pilote du Français Sébastien Loeb, a lui perdu du temps et termine à une 25e place provisoire à plus de 33 minutes de Sainz. Le duo a connu deux crevaisons et a terminé la course sans ses quatre roues motrices.

Sainz a signé un chrono de 2h26 : 51 au terme des 636 km de l’étape, dont 255 chronométrés. Le Sud-Africain Henk Lategan (Toyota) a pris la deuxième place à 38 secondes de l’Espagnol. Le Français Stéphane Peterhansel, équipier de Sainz, complète le podium à 1 : 41. Le Qatarien Nasser Al-Attiyah a lui terminé 8e à 5 : 10.