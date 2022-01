Dans l’univers féerique de la Collection Al Thani

Il y a quelques minutes à peine, vous étiez Place de la Concorde, au beau milieu du trafic et de l’agitation parisienne. Et voici que d’un coup, vous vous trouvez projeté dans un autre monde. Tout autour de vous, des milliers d’étoiles scintillent au cœur des ténèbres entourant plusieurs petites niches. Dans chacune d’elle, un objet rare, ancien, représentatif d’une culture. La « contemplatrice d’étoiles », sculptée dans le marbre, date de 5.000 ans et vient d’Asie Mineure occidentale. Sa délicatesse, sa simplicité, sa qualité d’exécution ne font qu’amplifier le mystère qui l’entoure. Dans les niches voisines, un pendentif de Méditerranée orientale en or datant de 4500 à 3500 av.