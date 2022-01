Le Standard a entamé son stage hivernal…. en Belgique (photos)

Des journées intensives qui ont débuté par des tests COVID dès l'arrivée des joueurs et ce, dans le but d’écarter le plus rapidement possible les éventuels cas positifs. Les premiers exercices de la journée ont eu lieu en salle de musculation, juste avant le repas. Sur le coup de 15h, le premier véritable entraînement sera donné sur le terrain principal du bloc pro. Sans Mehdi Carcela et Jean-François Gillet, en transit depuis l’Espagne, le lieu de leur rendez-vous initial avec le groupe. De retour du Brésil, Joao Klauss doit suivre une période d’isolement de plusieurs jours. Il devrait effectuer son retour en fin de semaine. De son côté, et suite à une douleur ressentie aux ischios contre Zulte lors de l’ultime match de 2021, Nicolas Raskin devra adapter ses entraînements en fonction de l’intensité des exercices. Rien de bien grave le concernant mais un souci de prévention pour le médian.