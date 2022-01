Dans la gueule du loup

A deux pas de la Grand-Place, le Wolf est un lieu magique dédié aux enfants et aux grands noms de la littérature de jeunesse. Toute l’année, on y propose des ateliers pour enfants, avec l’école ou en famille, des expos itinérantes mais aussi des résidences d’artistes, des aventures à écouter dans le « juke-box à histoires » et des rencontres avec des auteurs et des illustrateurs qui sortent de l’ordinaire. Le tout permet au Wolf de soutenir non seulement la création mais aussi les petites maisons d’édition belges indépendantes comme Esperluète, Pastel, CotCotCot, Versant Sud Jeunesse, TipToe Print…