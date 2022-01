Etro, Gucci, les griffes italiennes se battent pour les habiller. Les quatre phénomènes du groupe Måneskin, gagnant du festival San Remo et de l’Eurovision en 2021, rappellent les meilleures heures du glam rock. Les yeux passés au khôl, les corps moulés dans des vêtements cintrés, Damiano David (chanteur), Thomas Raggi (guitariste), Ethan Torchio (batteur) et Victoria de Angelis (bassiste) affichent une nonchalance androgyne et sexy. En mars dernier, Damiano (22 ans) a posté sur Instagram cette photo en kilt et combat boots, clin d'œil à la Britney Spears de Baby One More Time. En novembre dernier, le groupe italien I Cugini di Campagna, formé en 1970, accusait les quatre jeunes Romains de plagier leurs tenues kitschissimes.