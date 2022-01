Allemagne: un Belge recherché pour l’enlèvement de son fils

L’homme a laissé une lettre d’adieu et aurait été aperçu pour la dernière fois avec son fils aux Pays-Bas.

La mère du garçon a signalé la disparition quand son fils n’est pas revenu des vacances de Noël passées chez son ex-conjoint. L’homme a désactivé son profil sur les réseaux sociaux et n’est plus joignable par téléphone. La femme a alors décidé de porte plainte.

Interpol a lancé une alerte en Europe pour retrouver un garçon allemand de 10 ans, kidnappé par son père de nationalité belge, selon les informations du médial allemand RTL relayées mardi par RTL Info. L’homme a laissé une lettre d’adieu et aurait été aperçu pour la dernière fois avec son fils aux Pays-Bas, selon les enquêteurs.

Selon les enquêteurs, l’homme et son fils ont été aperçus à Amsterdam et ont pris un vol vers un pays non européen.