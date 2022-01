Coupe du Roi: Thibaut Courtois ne sera pas dans les cages du Real Madrid pour la revanche contre Alcoyano

Le Real Madrid s’apprête à retrouver Alcoyano ce mercredi en 16e de finale de la Coupe du Roi. L’an dernier, les Madrilènes s’étaient fait surprendre par cette même équipe de troisième division espagnole au même stade de la compétition et ils auront plus que probablement à cœur de prendre leur revanche.

« La Coupe est très importante pour nous, nous voulons remporter ce trophée. Mais quelques joueurs ne seront pas là, comme Karim Benzema et Thibaut Courtois. Ce dernier ne jouera pas car je veux voir Andriy Lunin dans le jeu. Il est vraiment très bon et mérite plus de temps de jeu », a déclaré l’entraîneur du Real en conférence de presse.