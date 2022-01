Lil Nas X, Bilal Hassani...: les hommes s’enrobent

Ils sont américains, italiens, coréens… Ce sont les idoles des jeunes. Et virils ou pas, ils portent la robe.

L’un est rappeur, l’autre rockeur, un troisième acteur… Tous sont jeunes, talentueux, beaux gosses, riches, célèbres, des stars à faire pâlir la voie lactée. Un détail : ils s’habillent en filles. Non, pardon. Pas du tout. Ni en filles, ni en femmes, ni en drag-queens. Ce sont juste des hommes qui portent des robes, des bas, des talons aiguilles, se maquillent, l’assument, le revendiquent, le transcendent même et demandent simplement : « Qu’on nous foute la paix ! »

Nouvelle mode ? Provoc’ ? Ça signifie quoi, en 2022, un homme qui se sert dans le vestiaire féminin ? Qu’est-ce que ça lui enlève ? Qu’est-ce que ça lui apporte ? Et après tout, la robe est-elle réellement un vêtement féminin ? A l’heure où la Chine stigmatise ses boys bands, censure Friends et interdit tout tatouage à ses footballeurs dans un but de « remasculinisation », Manuela Morgaine se penche, à notre demande, sur la question.