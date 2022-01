Coronavirus: Boris Johnson n’a pas été mis en quarantaine après un contact à haut risque

Boris Johnson a été accusé de ne pas s’être isolé malgré un contact étroit avec un assistant de Downing Street testé positif. D’après le journal The Mirror , Johnson se trouvait à moins de deux mètres d’un cameraman qui ne portait pas de masque buccal et qui a été testé positif au covid.

Selon les règles en vigueur à l’époque, un contact à haut risque devait alors être soumis à une quarantaine de dix jours. Ce que le Premier ministre n’aurait pas fait.

Un contact long et étroit

Un porte-parole du gouvernement britannique a nié que le contact ait été aussi étroit et a ajouté qu’il avait également duré moins de 15 minutes, ce qui explique pourquoi Johnson n’a pas été mis en quarantaine. Cependant, selon le Mirror, des photos du compte officiel de Downing Street sur le réseau de photos Flickr suggèrent un contact plus long et plus étroit.