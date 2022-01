Spécial solos: seul face à sa sensibilité

L’artiste seul face à son instrument et à lui-même. Au piano, au trombone et à la contrebasse. Et à la guitare avec Alex Beaurain, un Français installé à Bruxelles.

C’est un exercice périlleux que le solo. Pour l’artiste évidemment, qui ne peut compter que sur lui-même. Pour l’auditeur aussi : ce n’est pas une musique de décor sonore qu’un album solo, il faut écouter attentivement pour pouvoir apprécier, aimer, applaudir. Et si c’est encore aisé d’écouter une guitare ou un piano solo, ce ne l’est plus autant pour une contrebasse et un trombone. Et pourtant Lindgren, Weber et Johnson nous font vibrer autant que Beaurain et Burger, vous le lirez ci-dessous.