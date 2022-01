«Licorice Pizza»: conte pop délicieusement nostalgique

1973, dans la vallée de San Fernando, à côté de Los Angeles. Gary Valentine (Cooper Hoffman) fait la rencontre d’Alana Kane (Alana Haim) le jour de la photo de classe au lycée. Elle n’est plus étudiante mais tente de trouver sa voie, travaille comme assistante du photographe. Pour Gary, c’est LA rencontre. Alana est plus âgée mais qu’importe. Pour l’impressionner, il n’hésite pas à vanter son profil de jeune acteur débutant et à inviter la jeune femme. Impressionnée par son assurance incroyable, elle accepte. Le début d’une romance paradoxale, d’une relation amour-haine, et peut-être de LA grande histoire.