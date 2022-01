«The 355»: un thriller d’espionnage 100% féminin

Après les drôles de dames de Charlie’s Angels, les braqueuses de Ocean’s 8, voici les espionnes de The 355 (clin d’œil à la première femme espionne US), un thriller d’espionnage 100 % féminin initié et produit par Jessica Chastain mais réalisé par Simon Kinberg à qui l’on doit le peu mémorable X-Men : Dark Phoenix. C’est peut-être là l’erreur de casting car il y avait un gros potentiel avec les cinq stars réunies. Elles y vont à fond mais le scénario ne s’affranchit jamais des stéréotypes du genre et sert un divertissement calibré.