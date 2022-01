Dix rendez-vous mondiaux à ne pas manquer en 2022

De la présidence française de l’Union européenne aux « midterms » américaines en passant par l’Inde qui va dépasser la Chine en nombre d’habitants, plusieurs événements prévisibles vont bousculer la planète Terre cette année. Des élections législatives et présidentielles pourraient également changer la donne politique dans plusieurs pays, dont la Hongrie, les Philippines et le Brésil, tous les trois dirigés par des populistes.

1

Présidence française de l’Union européenne

Janvier à juin

La France a pris le 1er janvier et pour six mois la présidence tournante de l’Union européenne. L’esprit : « Passer d’une Europe de coopération à l’intérieur des frontières à une Europe puissante dans le monde », selon l’ambition du président français. Emmanuel Macron veut renforcer la souveraineté (sa réforme de Schengen prévoit la création d’un comité de pilotage politique pour garder la maîtrise des frontières) et mettre en place un modèle européen de croissance. Également dans son viseur : la fin du critère de 3 % de déficit maximum. En février, un sommet est programmé entre l’Union européenne et l’Union africaine. En juin aura lieu une conférence sur les Balkans occidentaux.