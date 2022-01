Explosion sur le Dakar 2022: «C’est un attentat, on nous a fait exploser», insiste le pilote à bord du véhicule

Le pilote Thierry Richard, qui se trouvait à bord du véhicule touché par une explosion le 30 décembre sur le Dakar 2022 blessant un autre concurrent français, s’est dit mardi convaincu qu’il s’agissait d’un « attentat ».

« On a vu l’impact sous le véhicule. On n’est pas bêtes, on sait ce que c’est aussi une déflagration. On a pris un souffle dans la voiture », a dit à l’AFP le pilote de l’équipe Sodicars à laquelle appartient également la victime, ajoutant : « C’est un attentat, on nous a fait exploser ».