Explosion sur le Dakar: une enquête ouverte pour tentative d’assassinats terroristes

Deux mois après son départ à la retraite, Valentino Rossi disputera les 12 Heures du Golfe au volant d’une Gran Turismo en compagnie de son frère Luca et de son ami Uccio. En juin, il participera également aux 24 Heures du Mans. Deviendra-t-il pilote d’essai pour Ducati ou ambassadeur du MotoGP ? « Non, je resterai à jamais un pilote. » Et il compte bien assumer pleinement son nouveau rôle de père : « Nous avons déjà choisi le nom de notre fille, mais c’est un secret. »