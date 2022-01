Bertrand Badie: «L’Europe a malheureusement entamé depuis un bon bout de temps sa régression»

A quoi peut-on s’attendre cette année-ci sur le plan des relations internationales ? Quels événements pourraient changer la donne ? Bertrand Badie, professeur émérite à Sciences-Po Paris et auteur d’un récent ouvrage consacré aux puissances mondialisées, livre son analyse et pointe des interactions économiques de plus en plus importantes entre pays aux intérêts politiques parfois bien différents.