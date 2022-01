«Lamb»: au cœur des paysages islandais

Conte fantastique décalé, Lamb nous plonge au cœur des paysages islandais, dans une petite ferme reculée, au milieu de nulle part. Maria (Noomi Rapace) et son mari Ingvar (Hilmir Gudnason) y vivent entourés de leurs moutons, se relayant jour et nuit pour s’occuper d’eux. Un jour, ils découvrent un mystérieux nouveau-né et décident de l’élever comme leur propre enfant… pour ainsi devenir la petite famille qu’ils ont toujours rêvé d’être.