«The Card Counter»: sommes-nous tous capables du pire?

Peut-on un jour se séparer d’une culpabilité profonde ? Sommes-nous tous capables du pire ? Cinéaste qui interroge l’humain, ses côtés les plus sombres, la question de la rédemption, Paul Schrader (scénariste notamment de Taxi Driver et réalisateur de American Gigolo, Affliction ou encore First reformed), 75 ans, est peut-être aujourd’hui plus que jamais fidèle à lui-même et aux grandes questions qui l’animent.