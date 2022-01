L’inflation va dépasser les 6% en ce début d’année

Salaires de la fonction publique et allocations sociales seront indexés une seconde fois en trois mois, selon le Bureau fédéral du Plan. En cause principalement : la flambée des prix de l’énergie.

Depuis l’automne dernier, le coût de la vie s’emballe en Belgique. En décembre, l’inflation a même atteint 5,7 %, soit son plus haut niveau depuis juillet 2008, avait communiqué Statbel, la veille du réveillon de Noël. Et la hausse des prix va se poursuivre en ce début 2022, selon les prévisions du Bureau fédéral du Plan (BFP). Celui-ci prédit un taux d’inflation de 5 % pour l’ensemble de l’année. Mais, précise-t-il, la croissance de l’indice des prix à la consommation devrait s’établir à 6,67 % ce mois-ci et même à 6,77 % en février, avec un taux encore brûlant en mars (+6,41 %) et en avril (+6,1 %).