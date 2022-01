Plusieurs produits retirés de la vente en supermarché

Il est demandé aux clients de ne plus consommer ces produits.

Des produits de la marque Masson – Willems ont été rappelés. Ces produits sont vendus dans plusieurs magasins et ont été retirés de la vente, indique l’Afsca. Il s’agit de beurres salés et non salés qui contenaient possiblement des substances indésirables : des monocytogenes listeria.