Le Népal, miroir d’une joute en haute altitude entre l’Inde et la Chine

Enclavé dans l’Himalaya, le Népal est le jeu de la rivalité stratégique entre ses deux grands voisins, l’Inde et la Chine, qui s’y confrontent et étendent leur présence.

Etroit et oppressant, le tunnel taillé dans la roche nue s’enfonce sur 900 mètres au cœur de la montagne. Et s’ouvre soudain sur une immense salle déserte où siègent six turbines, qui alimentent la plus grosse centrale hydroélectrique du Népal. Dans ce froid décor souterrain, le regard se pose avec répit sur d’insolites guirlandes clignotantes, installées pour l’inauguration des lieux en septembre dernier, ainsi qu’un petit autel dédié aux dieux hindous et à leurs bons auspices.