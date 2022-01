CAN: le nombre de supporters porté à 80% de la capacité des stades lors des matchs du Cameroun mais à 60% pour les autres

Deux poids, deux mesures à la CAN ?

C’est une information pour le moins surprenante qui émane des réseaux sociaux et qui a été confirmée de manière officielle dans cette crise du coronavirus : la CAF a informé les fédérations participantes à la CAN 2021 que le nombre de supporters pendant la compétition est porté à 80 % de la capacité des stades lors des matchs de l’équipe du Cameroun et à 60 % de la capacité des stades lors des matchs des autres équipes.

Si cela ne devrait pas poser le moindre problème vu l’assistance habituelle lors des rencontres de la Coupe d’Afrique des Nations, c’est tout de même un choix étonnant et, surtout, pas vraiment scientifique vu l’annonce de la découverte du variant camerounais...