Yohan Manca à propos de «Mes frères et moi»: «On a tendance à l’oublier: la culture sauve des vies!»

A 14 ans, Nour, qui vit dans un quartier populaire en bord de mer, est passionné par l’opéra. Sa mère est malade, clouée au lit. Ses trois frères enchaînent les mésaventures. Alors qu’il est en train de repeindre les murs d’une école dans le cadre de travaux d’intérêt général, il entre dans la classe de chant lyrique animée par Sarah. Cette rencontre va être déterminante pour le gamin… Voilà en quelques mots le « pitch » de Mes frères et moi, premier long-métrage de Yohan Manca, très librement inspiré de Pourquoi mes frères et moi, on est parti , une pièce de Hédi Tillette de Clermont-Tonnerre qu’il avait montée il y a un bon moment. A 17 ans… « Il s’agissait de quatre monologues successifs, nous raconte le réalisateur quand on lui demande pourquoi il a eu envie d’y revenir de la sorte.