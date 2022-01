Piétinés par un éléphant, une femme et son bébé décèdent au Zimbabwe

La jeune femme de 23 ans a croisé un troupeau d’éléphants alors qu’elle se rendait à son domicile dans la Région de Chipinge, le jour de l’an. Elle et son bébé avaient rendu visite à des parents dans la région.

Une femme et son bébé de trois mois sont morts dans le sud-est du Zimbabwe après avoir été piétinés par un éléphant. Le Service des parcs nationaux l’a annoncé mardi.

« Un éléphant l’a soudainement attaquée et tuée, elle et son bébé », a déclaré le porte-parole de l’Autorité des parcs et de la faune sauvage du Zimbabwe (Zimparks).