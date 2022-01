France: le gouvernement entravé sur le pass vaccinal

Une « amicale de l’irresponsabilité ». C’est ainsi que le porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal, a qualifié ce qui s’est passé dans la nuit de lundi à mardi à l’Assemblée nationale. Alors que les députés devaient procéder en urgence à l’examen du projet de loi transformant le pass sanitaire en pass vaccinal (le nouveau sésame pour accéder aux lieux très fréquentés ne sera plus accordé moyennant un test de dépistage négatif mais seulement après l’obtention d’un schéma vaccinal complet), la séance a été suspendue peu après minuit. Des élus d’opposition étaient arrivés en nombre pour mettre la majorité en défaut et demander un ajournement des débats. Pour le Rassemblement national et la France insoumise, pas de surprise. Ces deux partis sont opposés à la mesure sanitaire. Mais s’agissant des élus de droite (LR) qui avaient annoncé qu’ils voteraient la nouvelle loi au nom de l’esprit de responsabilité, le coup tactique a pour le moins surpris.