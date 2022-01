Fabienne Kéfer: «Les outils pour la déconnexion numérique existent mais ils ne sont pas assez exploités»

La loi du 26 mars 2018 relative au renforcement de la croissance économique et de la cohésion sociale a introduit dans le droit du travail belge le concept de « déconnexion des travailleurs ». A charge pour chaque employeur d’en négocier les modalités pratiques avec le personnel et ses représentants. Quelle est la situation sur le terrain, alors que les outils numériques se sont généralisés ? Nous avons interrogé une spécialiste de la question : Fabienne Kéfer, professeure à la faculté de droit de l’université de Liège et membre fondatrice de l’Association belge de droit du travail et de la sécurité sociale.

Le concept de « déconnexion des travailleurs » a-t-il pris racine dans le monde belge du travail ?