Anecdote: le clin d’œil qui l’a mis mal à l’aise

Quand on lui demande de nous narrer des anecdotes inédites au sujet de sa carrière de footballeur, Yves Buelinckx en a, dit-il, des dizaines en magasin. « Vous êtes disponible jusqu’à quelle heure ? », s’amuse-t-il. « Avec mon pote Alan Haydock, on se disait souvent qu’on en savait plus l’un sur l’autre que quiconque. Mais toutes ne sont évidemment pas racontables dans les gazettes ! »