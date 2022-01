NBA: les Chicago Bulls sont de retour au sommet

Qui aurait imaginé cela il y a encore quelques mois ? Les Chicago Bulls, sans aucun doute l’équipe la plus mythique du basket américain, celle du grand Michael Jordan, tutoient à nouveau les sommets de la NBA. Les Bulls trônent même en première place de la conférence Est. Cocorico : il y a un (quasi) Belge dans l’équipe !

Les Chicago Bulls reviennent de loin, de très loin. Après l’époque faste des années 90, celle qui a vu les « taureaux » remporter six titres grâce au légendaire Michael Jordan et ses coéquipiers (Scottie Pippen, Denis Rodman, Tony Kukoç, Steve Kerr…), l’équipe de Chicago a connu une longue traversée du désert. Une traversée du désert certes ponctuée par un sursaut entre 2008 et 2016 (l’ère Derrick Rose, aujourd’hui sixième homme chez les NY Knicks, accompagné par Joachim Noah), mais une traversée du désert quand même, sans réels grands succès : certaines années, les Bulls n’allaient même pas jusqu’en playoffs.