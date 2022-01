Coronavirus - Le nombre de faillites au plus bas

La baisse du nombre de faillites est constatée dans les trois Régions du pays : les tribunaux de l'entreprise en Flandre ont déclaré 3.659 faillites (-13,1% par rapport à 2020), l'arrondissement judiciaire de Bruxelles totalise 1.359 faillites (-14,4%) et la Wallonie 1.830 faillites (-12,2%). Par rapport à 2019, soit avant la pandémie de Covid-19, la diminution est encore plus marquée : les faillites ont chuté de 55,8% à Bruxelles, de 37,6% en Wallonie et de 36,5% en Flandre.

Le secteur de la construction est celui qui a connu le plus de faillites en 2021. L'an dernier, 1.437 entreprises de construction ont fait aveu de faillite, ce qui est un peu plus (+2,4%) qu'en 2020 mais bien moins qu'en 2019 (-31,1%). Dans l'horeca, le nombre de faillites a diminué de 25,7% par rapport à 2020 et même de moitié par rapport à 2019. Le troisième secteur qui a connu le plus de faillites est le commerce de détail, où 708 entreprises ont mis la clé sous la porte (-45% par rapport à 2019).

La perte d'emplois en conséquence d'une faillite a également logiquement atteint un plus bas en 2021. Selon Graydon, 13.599 emplois ont été perdus à cause d'une faillite, soit 28,5% de moins qu'en 2020 et 35% de moins qu'en 2019.