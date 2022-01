La ministre de l’Enseignement supérieur demande aux établissements de faire preuve de souplesse concernant les examens

Souplesse et imagination… La ministre de l’Enseignement supérieur Valérie Glatigny (MR) lance ce mardi un appel aux établissements d’enseignement supérieur (universités, hautes écoles, hautes écoles des arts et instituts de promotion sociale) pour qu’ils fassent « preuve de souplesse afin de proposer autant que possible des solutions adaptées aux étudiants qui ne pourraient pas présenter leurs examens pour cause d’isolement (positifs au covid) ou de quarantaine ».