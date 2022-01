Accueil des publics: Vandenbroucke sort son baromètre, la culture s’étrangle

En trois phases liées à six paramètres, l’événementiel, la culture et le sport pourraient recommencer à accueillir leurs publics. Le ministre se dit ouvert au dialogue, mais la déception des opérateurs est forte.

Rouge, jaune, vert, trois phases elles-mêmes divisées en deux sous-phases, le tout commençant par un rouge foncé et bien fermé : tel est le projet de baromètre, toujours en dialogue et négociation, que le ministre de la Santé publique Frank Vandenbroucke (Vooruit) a présenté ce mardi matin en primeur aux opérateurs culturels des deux communautés. Riche des commentaires de la culture, il soumettra ce plan-baromètre au kern ce mercredi, afin de permettre au Codeco d’en prendre connaissance ce jeudi.

Prendre connaissance, sans plus, car ce projet de baromètre ne produira pas ses effets cette semaine. Alors que s’entamait ainsi un dialogue qui a de suite été tendu, l’ambition ministérielle est d’arriver au second Codeco de janvier avec un baromètre effectif, activable, qui permette à l’événementiel, à la culture et aux sports de reprendre progressivement l’accueil de leurs publics respectifs.