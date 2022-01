Christian Eriksen se confie pour la première fois depuis son arrêt cardiaque à l’Euro 2020 et dévoile ses objectifs sportifs (vidéos)

On se souvient tous de ce qui est arrivé lors de l’Euro 2020 à Christian Eriksen. L’international danois de 29 ans avait été victime d’un malaise cardiaque lors du match entre le Danemark et la Finlande. Réanimé sur le terrain, il s’était fait placer un défibrillateur sous-cutané à l’hôpital quelques jours plus tard.

Si on revient sur cette histoire, c’est parce qu’Eriksen a accordé un long entretien à la chaîne danoise DR1. Sur son compte Twitter, il a dévoilé deux courts extraits.