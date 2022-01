SC Charleroi: les Zèbres ont pris leurs marques en stage à Belek (vidéos)

Les Zèbres sont bel et bien arrivés à Belek ce mardi dans l’après-midi après un vol de 3h environ depuis Dusseldorf. Une grosse heure plus tard et alors qu’ils avaient retrouvé leur entraîneur ainsi que Tchatchoua, Gholizadeh et Ozornwafor – tous les quatre déjà sur place –, les Sambriens se sont entraînés une première fois.