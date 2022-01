Coronavirus: comment omicron a balayé la stratégie de testing belge

A partir du lundi 10 janvier, tout ou presque change en matière de testing, tracing et de règles de quarantaine. Le nouveau variant ultra-contagieux n’a pas laissé le choix aux autorités sanitaires.

Oubliez tout ce que vous saviez, du moins si vous suiviez encore, en matière de règles de testing-tracing et quarantaine pour se prémunir du coronavirus. Les ministres de la Santé belges ont, une fois de plus, été contraints de revoir leur copie.

Concrètement, et à partir du lundi 10 janvier qui marque la fin des vacances d’hiver, on ne testera pratiquement plus que les personnes qui présentent des symptômes du coronavirus. Les contacts à haut risque asymptomatiques seront par contre dispensés d’écouvillon dans le nez. La règle du « pas de symptôme, pas de test » ne vaut toutefois pas pour les voyageurs qui veulent entrer en Belgique.