Après s’être excusé auprès de Thomas Tuchel, Romelu Lukaku adresse un message aux fans de Chelsea (vidéo)

L’incident entre Romelu Lukaku et son entraîneur à Chelsea Thomas Tuchel est officiellement clos. À la suite d’une interview donnée à Sky Sports Italie, le buteur des Diables rouges, qui avait exprimé son mécontentement au sujet de sa situation actuelle dans son club, avait été écarté du groupe pour le duel de dimanche face à Liverpool (2-2). Lukaku s’est excusé et a retrouvé sa place dans le noyau, a annoncé le manager des tenants de la Ligue des Champions.

Ce mardi soir, « Big Rom » a également tenu à adresser un message aux supporters des Blues : « Aux fans, je suis désolé pour la réaction que j’ai pu créer chez vous. Vous connaissez la proximité que j’ai avec ce club depuis que je suis adolescent. Donc je comprends tout à fait votre réaction. Je vais à présent devoir retrouver votre confiance. Je vais faire tout mon possible pour y arriver. Je vais travailler à l’entraînement et faire de mon mieux en match. Je me suis déjà excusé auprès du manager et de mes équipiers. Ce n’était pas le bon moment d’agir de la sorte. Le plus important à présent est de gagner des matches ».