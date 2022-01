Florent Pagny sur les réseaux sociaux: «L’obsession du nombre de followers, c’est assez pathétique»

Le chanteur français n’est pas un grand adepte des réseaux sociaux. Il les trouve même plutôt malsains. « Un mot de travers, et tu es mort. »

Florent Pagny a donné une interview au magazine français Notre Temps . Il s’est exprimé par rapport aux réseaux sociaux et a fait comprendre qu’il ne les fréquente que très rarement. « Je pense que ces outils-là sont malsains, et d’autant plus pour les artistes. Nous devons rester un peu inaccessibles. » Pour lui, il est important de garder une certaine distance avec les fans lorsqu’on est artiste.

« L’obsession du nombre de followers, c’est assez pathétique. Et puis cela ne fait pas vendre de disques ni de places de concerts », a-t-il expliqué. « Mon public et moi on s’est connus avant tout ce cirque. »