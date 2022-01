Les jeux de société font carton plein

Le marché belge du jeu et jouet pesait 440 millions d’euros en 2021. En son sein, les puzzles et les jeux de société représentaient à eux seuls 16,1 % du marché, soit plus de 70 millions contre 14,6 % en 2020, selon Frédéric Henrotte, le co-fondateur de la chaîne de magasins de jeux et jouets Fox&Cie.

En période covid, le consommateur s’est tourné vers les jeux de société et les puzzles pour passer du temps seul ou en famille, loin des écrans. A l’avenir, le jeu de société devrait encore se diversifier et rentrer dans les mœurs de davantage de familles. Les prix attendus devraient augmenter. Le marché compterait ainsi sur une croissance mondiale jusqu’en 2026 selon les prévisions d’Asmodee, société d’édition et de distribution.