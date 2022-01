Trois joueurs absents

L’Union a débuté son stage avec 22 joueurs mais un 23e s’est ajouté ce mardi soir. Koki Mochida était déjà arrivé au centre d’entraînement de Lierre ce lundi mais n’avait pas pu embarquer avec ses coéquipiers le lendemain matin car il avait des détails administratifs à régler en Belgique. Il a pris un autre avion plus tard dans la journée pour rejoindre sa nouvelle équipe et devrait dès lors disputer ses premiers entraînements avec ses nouvelles couleurs ce mercredi.

Trois joueurs sont par contre aux abonnés absents. Le troisième gardien Tibo Herbots et le jeune Matthew Sorinola ont été contrôlés positifs au Covid et priés de rester en Belgique. Felipe Avenatti, pour sa part, n’était pas non plus du voyage.